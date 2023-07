Triângulo amoroso: jovem espanca estudante na saída de escola no interior do Acre

Após descobrir uma suposta traição do namorado com uma aluna da Escola Estadual Manoel Fontenele de Castro, em Brasiléia, uma adolescente foi tirar satisfação com a estudante.

A cena foi filmada por outros alunos, que não tiveram a iniciativa de separar a briga, aliás, alguns até estimulavam o ato violento. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira, 13.

A estudante foi brutalmente espancada pela agressora, também menor de idade. Após o ocorrido, a instituição de ensino emitiu uma nota de repúdio ao ato violento.

A Polícia Civil está investigando o caso. A Adolescente que agrediu a aluna deve ser ouvida, além das pessoas que estavam incentivando a briga.

Fonte: A gazeta do Acre