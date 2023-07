Tenista que contratou babá às pressas faz história e é campeã de Wimbledon

Pela primeira vez, Wimbledon tem uma campeã que não estava entre as cabeças de chave do torneio. A tcheca Marketa Vondrousova colocou o nome na história do tênis ao vencer a favorita Ons Jabeur neste sábado (15), por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4.

A conquista é a primeira de Vondrousova em um Grand Slam. Até hoje, os pontos mais altos da carreira da tenista tcheca eram um vice-campeonato em Roland Garros, em 2019, e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

O título foi tão inesperado que Vondrousova teve que contratar uma babá de gatos às pressas ao vencer a semifinal, para que o marido e a irmã, que cuidavam da gata da tenista, pudessem viajar a Londres para acompanhar de perto a final.

Marketa Vondrousova ocupa atualmente o número 42 do ranking mundial feminino, mas deve subir ao 10° lugar já nesta segunda-feira (17), na próxima atualização da lista da WTA.