Trabalhador é alvo de tiros e fica em estado grave ao voltar do serviço na Cidade do Povo

Mais uma tentativa de homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira, 20, no bairro Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O trabalhador César Amorim da Silva, de 41 anos, que é montador de móveis, foi vítima do crime quando estava retornando do trabalho, na rua Francisca Barbosa de Lima, na quadra 01.

Segundo informações de testemunhas, César Amorim foi surpreendido por criminosos que saíram de uma área de mata. Um deles efetuou um tiro de escopeta. Os autores fugiram logo após o disparo pelo mesmo matagal.

Uma viatura do SAMU foi acionado para socorrer a vítima, prestando os primeiros atendimentos. César foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com um tiro no abdômen e nas costas. Seu estado de saúde é considerado grave.

Ate o momento nenhum dos criminosos foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Extorsões(Dcore).