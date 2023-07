Seca afeta área de quase 80 mil km² após alagação no Acre

Entre abril e maio houve um abrandamento do fenômeno da seca no Acre e cinco Estados, conforme a última atualização do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas (ANA): Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia.

No entanto, a seca no Acre afetou uma área 79,2 mil km² de terras em maio, últimos dados disponíveis pela ANA. “A área total com seca no Acre caiu de 57% para 52% do estado entre abril e maio. É a menor área com seca no Acre desde sua entrada no Mapa do Monitor em novembro de 2022”, informou a ANA.

Em outros três Estados, a seca ficou mais intensa no período: Bahia, Minas Gerais e Pará. A seca ficou estável em termos de severidade em 14 unidades da Federação: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Duas unidades da Federação continuaram livres do fenômeno em abril: Ceará e Paraná.

O Monitor abrange as cinco regiões do Brasil, incluindo os nove estados do Nordeste, os três do Sul, os quatro do Sudeste, os três do Centro-Oeste mais o Distrito Federal, além do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. O processo de expansão continuará em 2023 até alcançar todas as 27 unidades da Federação, com a inclusão do Amapá e Roraima ainda neste ano.

O projeto tem como principal produto o Mapa do Monitor, construído mensalmente a partir da colaboração dos estados integrantes do projeto e de uma rede de instituições parceiras que assumem diferentes papéis na rotina de sua elaboração. Por meio da ferramenta, é possível comparar a evolução das secas nos 24 estados e no Distrito Federal a cada mês vencido.