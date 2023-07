Entrada de estrangeiros no Acre em 2023 é trinta vezes maior que no ano passado

O Ministério do Turismo registrou, de janeiro a maio de 2023, a entrada de 6.310 turistas estrangeiros no Estado do Acre. “Em relação ao mesmo período do ano passado, o número foi quase 30 vezes maior do que o contabilizado neste no, com a chegada de 239 visitantes no Estado”, informou o MT com exclusividade ao ac24horas.

Nos cinco primeiros meses de 2023, o Brasil já recebeu mais de 2,97 milhões de turistas internacionais – número 108% maior do que o registrado no mesmo período de 2022. O dado foi divulgado nesta sexta-feira (07.07) pelo Ministério do Turismo. Somente em maio, mais de 292,3 mil visitantes de outros países entraram nos destinos brasileiros, quantitativo 44,5% maior do que em maio do ano passado.

Boa parte desses turistas internacionais que entraram no Brasil, de janeiro a maio, vieram da Argentina (1.242.860). Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 271,1 mil visitantes; e o Paraguai, com 215,5 mil turistas. Completando os 5 primeiros do ranking, aparecem Chile (197.826) e o Uruguai (184.947).

Os Estados brasileiros por onde mais entraram os viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

No mês de maio, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 567 milhões. O número já é o maior volume para o mês da série histórica registrada pelo banco desde 1998. No ano passado, o gasto desse público no mesmo período foi de US$ 373 milhões. No acumulado do ano, os visitantes internacionais já injetaram US$ 2.721 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) na economia brasileira, 35,9% a mais do que o ano passado.