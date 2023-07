Putellas começa no banco, e Espanha vence a Costa Rica na estreia na Copa do Mundo

A prova do atropelamento da Espanha foram as 46 finalizações na partida (contra uma apenas da Costa Rica), um recorde em Mundiais femininos.

A atacante Alexia Putellas, atual melhor jogadora do mundo, começou o confronto no banco de reservas, por opção do técnico Jorge Vilda. A craque do Barcelona, que teve uma grave lesão no joelho no ano passado, foi a campo apenas na reta final, entrando aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Paralluelo.

Considerada a principal seleção do grupo, aberto nesta sexta-feira, a Espanha mostrou suas credenciais logo de cara. O time partiu para o ataque e criou chances em sequência. O primeiro gol veio aos 21 minutos, com uma ajuda adversária. Ao tentar cortar cruzamento pela esquerda, depois de uma boa troca de passes espanhola, a zagueira Del Campo acabou jogando a bola para o fundo do próprio gol.

Bastaram mais dois minutos para que a Espanha ampliasse a diferença, mais uma vez chegando em velocidade e com troca de passes. Aitana Bonmatí abriu espaço com um belo drible na área e bateu bem, colocando 2 a 0 no placar. Aos 27 minutos, veio o terceiro gol: Esther González aproveitou sobra, depois de a bola bater na trave, e encaminhou o triunfo.

A seleção espanhola seguiu no ataque e teve chances para ampliar. Aos 33, Olga entrou na área e caiu pedindo pênalti, após dividida com Esther González. A juíza Casey Reibelt marcou a falta na área, e Hermoso partiu para a cobrança colocada. Porém, a goleira Solera foi para o canto correto e defendeu o chute.