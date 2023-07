Valor das lavouras do Acre é de quase R$ 1 bilhão, com soja crescendo 63% em 2023

Em junho, a estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2023 para o Acre, com base nas informações de safras do mês, é de R$2.557.367.861,00, sendo que as lavouras saem de R$854.931.472,00, em 2022, para R$932.554.828,00, neste ano. Esse valor é 9% superior ao resultado do ano passado.

A pecuária também registra aumento mas menor que o das lavouras. A soja cresce 63,5% este em ano em comparação a 2022.

No País, o Valor Bruto da Produção está estimado em é de R$ 1,148 trilhão, valor 2,6% superior ao do ano passado. As lavouras lideraram o crescimento, com aumento do VBP de 4,9%, impulsionado pelo recorde da safra de grãos e pelos ganhos de produtividade. Ao nível nacional, pecuária teve retração de 2,4% no VBP, devido à retração da carne bovina e de frango. O valor da produção obtido pelas lavouras foi de R$ 812,1 bilhões, e o da pecuária de R$ 336,6 bilhões.

Ainda ao nível nacional, os produtos com melhor desempenho este ano são o amendoim, com aumento real de 8,9% no VBP, arroz 7,8%, banana 14,3%, cana-de-açúcar 11,9%, feijão 19,0 %, laranja 27,8%, mandioca 33,6%, milho 3,9%, soja 3,5%, tomate 14,3% e uva 3,8%.

Na pecuária, as maiores contribuições positivas vêm sendo dadas por suínos, leite e ovos.