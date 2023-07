PSG empata com Al Nassr em jogo amistoso; Neymar não sai do banco de reservas

Paris Saint-Germain e Al Nassr empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, 25, em amistoso de pré-temporada disputado no Estádio Nahai, na cidade de Osaka, no Japão. Do lado do PSG, o técnico Luís Enrique não contou com Kylian Mbappé, afastado pela diretoria por não renovar seu contrato. O brasileiro Neymar, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo, não saiu do banco de reservas. Já a equipe da Arábia Saudita contou com Cristiano Ronaldo, seu principal craque, mas foi dominado na maior parte do tempo. Quem também entrou em campo pela lado saudita foi o lateral esquerdo Alex Telles, contratado-recentemente. Os franceses ainda vão disputar dois amistosos em território japonês. O primeiro será nesta sexta-feira, contra o Cerezo Osaka, enquanto o segundo será na outra terça-feira, diante da Inter de Milão. No dia 3 de agosto, os parisienses ainda encaram o Jeonbuk Hyundai, na cidade de Busan, na Coreia do Sul, no dia 3 de agosto.

Por Jovem Pan News