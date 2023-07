Acreano é preso com quase 3 quilos de cocaína no aeroporto de João Pessoa

Um homem de 18 anos de idade foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Castro Pinto, em João Pessoa, na Paraíba com 3 Kg de cocaína nesta terça-feira (25).

Segundo apurou o ClickPB, o acusado é natural da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, mas embarcou na aeronave em Porto Velho (RO) com destino à Paraíba.

O entorpecente foi encontra ao corpo do passageiro logo após o acusado desembarcar na capital paraibana. O homem foi preso em flagrante e conduzido para Superintendência Regional da Policia Federal.

Na sede da instituição, o suspeito que não teve o nome revelado deve passar por audiência de custódia. O crime de tráfico de drogas tem pena que chega a 15 anos de reclusão e multa.

Por ClickPB