Prefeitura realiza blitz educativa com alunos da escola Zuleide Pereira de Souza

A Prefeitura de Rio Branco realizou na tarde dessa segunda-feira (24) uma blitz educativa em frente à escola localizada na AC-40 para alertar sobre os danos ocasionados pelas queimadas urbanas.

A ação faz parte das atividades de educação ambiental estabelecidas no Plano de Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas em Rio Banco, que foi lançado pela prefeitura em maio de 2023.

A estratégia visa sensibilizar e mobilizar a população sobre a importância do combate às queimadas no município, alertando sobre a importância de cada um no processo de prevenção.

Durante a atividade, os alunos da escola distribuíram material educativo com foco na prevenção e combate às queimadas. Eduardo Vitor, de 15 anos, disse que é preciso que as pessoas tenham consciência antes de tocar fogo em alguma coisa porque, segundo ele, quem mais sofre com as fumaças são os recém nascidos e os idosos.

“É muito importante essa conscientização, porque muitas pessoas têm problemas respiratórios até mesmo crianças bebês”, disse o estudante Eduardo Vitor.

“Eu acho uma iniciativa muito interessante, considerando a época do ano em que nós vivemos. A situação de queimadas, que a gente sabe que é muito alarmante, ainda. Infelizmente, as pessoas ainda não são conscientes para a importância do não queimar”, pontuou a coordenadora escolar, Meyre Silva.

A diretora de Educação Ambiental do Horto Florestal, Luzimar Oliveira, informou que essa ação foi realizada nessa região devido a mesma ser a terceira regional com maior número de denúncias de queimada urbana.

“A Escola Zuleide Pereira, por essa área ser uma região que bastante queima, nos convidaram para vir aqui e a gente fez todo um trabalho de conscientização com os alunos através de palestras e hoje nós estamos combinando com essa ação educativa uma blitz em que os alunos estão sensibilizando a comunidade através da entrega de material educativo”, concluiu a diretora de educação ambiental do Horto Florestal, Luzimar Oliveira.

Por Assecom /Prefeitura

Foto: Val Fernandes/Assecom