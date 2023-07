Flamengo tem desfalque de última hora para duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

O Flamengo terá um desfalque importante para o confronto diante do Grêmio, marcado para esta quarta-feira, 26, em Porto Alegre, pela primeira semifinal da Copa do Brasil 2023. Com dores no joelho direito, David Luiz foi cortado e não embarcará com o restante da delegação para a viagem até a capital do Rio Grande do Sul. O zagueiro, desta forma, se junta a Erick Pulgar, também com lesão muscular, e Gerson, que está suspenso. Desta forma, uma provável escalação do Rubro-Negro tem: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Allan, Victor Hugo (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O jogo de volta está marcado para 16 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O atleta David Luiz apresentou dores no joelho direito e não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, quarta-feira (26), em Porto Alegre. #CRF

Por Jovem Pan News