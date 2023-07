Prefeitura alinha parceria com a Caixa para construção de unidades habitacionais

Em uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal e a secretária de Planejamento do município, Neiva Tessinari, o prefeito Tião Bocalom definiu parceria com a instituição para a construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda e pessoas com cadastro ativo nos programas sociais. Segundo a secretária, o planejamento prevê a adesão do máximo de unidades para atender o maior número de beneficiados na capital.

“Esse projeto tem avançado muito. A Caixa Econômica já veio aqui na prefeitura pra gente finalizar, saber em que fases que nós estamos. Temos até o dia 20 pra fazer o cadastro dessas unidades que serão atendidas pelo programa minha casa minha vida”, explicou a secretária de Planejamento, Neiva Tessinari.

O projeto irá beneficiar pessoas cadastradas nos programas sociais e aquelas com renda de até dois salários mínimos, que terão um desconto de até 15%. O prefeito diz que este programa vem somar aos programas de moradia que a prefeitura já planeja a execução. Como o 1.001 Dignidades, que são mil e uma casas que serão levantadas em um dia só e também o Minha Dignidade, que são prédios com 16 apartamentos cada um. A Prefeitura de Rio Branco já tem terrenos destinados para 576 unidades.

“O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal vem somar junto com o nosso programa da Prefeitura de Rio Branco, o Minha Dignidade, e estamos em conversação também com uma empresa privada para que ela coloque uma quantidade boa de casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa inovador na cidade de Rio Branco. A equipe da caixa disse que vai ser o primeiro projeto, primeiro programa da Prefeitura, tudo dentro do program de habitação do município de Rio Branco”, comemorou o prefeito.

Por Assecom/Prefeitura