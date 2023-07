Ameaçado por facções, acusado de matar estudante em ônibus terá proteção em presídio

Natanael Silva de Oliveira, de 28 anos, acusado de ter matado com um tiro na cabeça o estudante Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, dentro de um ônibus, no bairro Tancredo Neves, terá proteção especial no presídio onde está sob custódia do Estado.

A decisão é da juíza de plantão no final de semana no Fórum Criminal de Rio Branco, a quem Natanael alegou estar sendo ameaçado de morte por membro de facções criminosas.

A juíza, além de decretar a prisão preventiva do acusado, enviou um ofício à direção do presídio para ser destinado um local seguro para o preso, que já teria sido condenado pelo tribunal do crime.

De acordo com relatos de familiares, o crime foi premeditado, como forma de Natanael se vingar da mãe do rapaz, com quem havia tido um caso amoroso. Os dois haviam se separado e a mulher de forma alguma aceitava a reconciliação proposta pelo suspeito, que já tinha passagem pelo presídio por crime de roubo.

Na quarta-feira (12), Adriano Barros entrou no ônibus com outros colegas de escola e não percebeu que estava sendo seguindo pelo ex-marido da mãe. Já estava sentado numa das poltronas, quando Natanael, que portava uma arma de calibre 38 fabricada artesanalmente, se aproximou pelas costas e com um tiro à queima-roupa na cabeça, executou o adolescente e fugiu em ato contínuo.

Na sexta-feira (14), ele foi encurralado no ramal do Cacau, à Rodovia AC-40, e preso em flagrante, já que os investigadores da DHPP estavam à sua procura ininterruptamente desde o dia do crime.

Na tarde de sábado (15), na audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco, ele disse em depoimento que estava sendo ameaçado de morte por membros de facções e que tinha medo de ser morto tão logo chegasse ao presídio.