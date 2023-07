Ouvidoria da Fundhacre atendeu mais de 4 mil usuários no primeiro semestre do ano

Para apresentar resolutividade diante das dúvidas e questionamentos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Ouvidoria da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) vem atendendo presencialmente e de forma virtual a população do estado. No primeiro semestre do ano, foram realizados mais de quatro mil atendimentos, entre solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões.

“Nosso serviço atende pessoas de todos os municípios, recebemos e encaminhamos sugestões, reclamações e denúncias, além de atuar na mediação de conflitos entre os cidadãos e a instituição e prestar os devidos esclarecimentos à sociedade”, explica a chefe da Ouvidoria, Socorro Lima.

Atualmente a Ouvidoria da Fundhacre conta com um atendente e uma coordenadora, que transitam dentro do hospital, verificando as demandas dos pacientes.

O serviço de Ouvidoria foi implantado no ano de 2021, e atendimento é realizado de segunda a sexta, das 7 às 17h, na recepção principal do hospital, por meio do whatsapp institucional (68 9 9923-5415) e da ferramenta digital Fala.BR, site que atende em nível nacional.

“Ainda existem pessoas sensíveis às situações das pessoas, e com vocês não é diferente, só tenho agradecer pelo andamento desse exame, que já vinha aguardando há tanto tempo, hoje eu tenho certeza que fui no lugar certo e na hora certa”, afirmou o usuário Raimundo Nonato Rodrigues da Silva.

O Fala.BR é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) no Acre e auxilia os órgãos na utilização de uma plataforma integrada específica para receber as demandas dos cidadãos e registrar o fluxo do serviço.

“A Fundação tem sido motivo de orgulho para a CGU, pela organização e cuidados com usuário. Toda bem organizada conforme consta no sistema”, destaca Socorro.