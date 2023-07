Bandidos assaltam clientes de lanchonete e roubam carro e celulares no bairro Quinze

Três homens armados com uma escopeta assaltaram dezenas de clientes que estavam em uma lanchonete localizada no bairro Quinze, em Rio Branco. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira, 19, no Segundo Distrito da capital acreana.

Da vítima Eliseu Gomes da Silva, de 45 anos, foi levado dois celulares e um veículo modelo Fiat Mobi, de cor branca e placa NVA-0G69. Os criminosos fizeram o dono do carro de refém e saíram do local tomando rumo ainda desconhecido.

O dono do carro foi encontrado na estrada do Amapá, e os assaltantes continuaram a fuga. Já na madrugada desta quinta-feira 20, o carro foi localizado na rua Padre Cícero, situado no bairro Conquista, onde a polícia identificou os três acusados do assalto: João Vitor Silva de Souza, 24 anos, João Victor Oliveira machado, 19 anos, e o adolescente L.C.S. de 15 anos.

O carro foi recuperado e alguns pertences da vítima. Os dois acusados foram presos e o menor apreendido. A escopeta não foi encontrada.