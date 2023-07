Nova massa polar chega ao Acre na quinta-feira e deixa o tempo mais seco, diz Friale

Mais uma massa de ar polar deve chegar ao Acre nesta quinta-feira, 27, deixando os dias seguintes ainda mais secos e ensolarados, porém, com noites amenas, cujas mínimas, entre sexta-feira e domingo próximos, deverão oscilar entre 18 e 20ºC, na capital e nos demais municípios do leste e do sul do Estado.

Por este motivo, os dias, entre quinta-feira e sábado, ficarão ventilados, com rajadas da direção sudeste. A probabilidade de chuvas, até o dia primeiro de agosto, é muito baixa, exceto entre quinta a sexta-feira, dias 27 e 28, quando poderão ocorrer passageiramente em vários pontos.

“O próximo fim de semana, o último de julho, será com tempo muito seco e ensolarado, porém, com noite amena”, destaca o portal ‘O Tempo Aqui’, do pesquisador meteorológico, David Friale.

Ainda de acordo com o informativo, a semana da Expoacre 2023, que é realizada em Rio Branco, começará com tempo bom, dias ensolarados e quentes e noites amenas. A partir do dia 2 de agosto, poderão ocorrer chuvas, inclusive, com temporais, devido ao aumento do calor e à incursão de ar úmido, originário do oceano Atlântico Norte.