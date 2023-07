Guindaste despenca após pegar fogo e atinge 6 pessoas em Nova York; veja vídeo

Seis pessoas sofreram ferimentos após um guindaste pegar fogo e despencar em Nova York na manhã desta quarta-feira (26), de acordo com uma fonte do Corpo de Bombeiros da cidade.

O incidente ocorreu em um canteiro de obras vazio na 10th Avenue com a 41st Street, de acordo com os bombeiros.

Um dos bombeiros teve dores no peito e foi transportado para um hospital da região, mas todos os feridos não correm risco de vida, disse o vice-comissário do Corpo de Bombeiros de Nova York, Joseph W. Pfeifer, em entrevista coletiva. Pfeifer acrescentou que alguns dos ferimentos civis foram de trabalhadores da construção.

As autoridades acreditam que o incêndio enfraqueceu o cabeamento do guindaste “a ponto de perder sua força, e foi aí que ocorreu o colapso”, disse Pfeifer.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023