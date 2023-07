Neta encontra mensagem da avó com Alzheimer em armário e vídeo viraliza

Uma mensagem deixada na porta de um armário viralizou no TikTok, depois que a estudante Sofia Espinosa Moura, 23 anos, contou o contexto da descoberta.

O texto foi escrito por Maria Pinilla Porta, conhecida como Mary, 77 anos, diagnosticada com Alzheimer em 2021, na porta do armário de sua antiga casa. Sofia e sua mãe descobriram o texto ao arrumar o apartamento depois que Mary foi morar com as duas.

“Família e amigos, sou doadora total de órgãos. O pulmão não, fumei por muitos anos. O fígado é virgem, nunca bebi. O coração, ok. Os rins, ok. E tudo o que puderem aproveitar. Obrigada”, diz a mensagem.

“Minha avó é espanhola, veio ao brasil quando criança, trabalhou como jornalista, colunista, assessora política, sempre uma mulher reservada e a frente do seu tempo”, conta Sofia para a CNN.

O vídeo com o atestado de doadora de órgãos improvisado engajou muitos seguidores: desde sua publicação no TikTok, ultrapassou 370 mil visualizações e mais de 59 mil curtidas.

“Teve muitos comentários, todos muito emocionados”, diz Sofia. “Ela ainda está conosco, mas com certeza vamos honrar sua vontade.”

Mary mora com Sofia e os pais e, apesar de ter uma rotina ativa que inclui fisioterapia e aula de artes, ainda depende dos cuidados da família e de cuidadoras profissionais. “Ela não lembra de muita coisa, mas come sozinha, faz caminhadas todos os dias e rega as plantinhas da casa três vezes na semana”, conta Sofia.

