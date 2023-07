LeBron James se manifesta pela primeira vez após filho sofrer parada cardíaca

LeBron James se manifestou pela primeira vez após seu filho mais velho, Bronny James, sofrer uma parada cardíaca. Através das redes sociais, a lenda do basquete agradeceu o apoio e tratou de tranquilizar os fãs. “Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviaram amor e orações à minha família. Nós sentimos você e eu sou muito grato. Todo mundo está indo muito bem. Temos nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos seu amor. Terei mais a dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto seu apoio significou para todos nós!”, escreveu o “King”, nesta quinta-feira, 27. Bronny, de apenas 18 anos, foi hospitalizado às pressas na segunda-feira, 24, enquanto treinava basquete com seus colegas de universidade. De acordo com o site “TMZ”, o jovem segue internado, mas tem quadro estável e não preocupa. A matéria diz que os médicos ainda estão investigando o que motivou o problema de saúde no garoto. O armador tem 1,91m, joga pela USC e vive a expectativa de participar do draft da NBA.

Por Jovem Pan News