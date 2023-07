Na Expoacre, “Engraxate das Estrelas” dá capricho em calçados ao ritmo de louvores

Nem só de grandes marcas e grandes empresas vive a Expoacre, a maior feira de negócios e entretenimento do Acre. O espaço também pertence a quem faz, produz ou presta serviços simples, mas de grande importância no contexto da economia local.

É isso o que mostra Kennedy Araújo, conhecido em Rio Branco como o “engraxate das estrelas”, que exerce um trabalho de excelência em uma profissão tão antiga quanto atual, e isso com o envolvimento de toda a família.

“Eu sou um cara muito família. Se a família vai bem, tudo vai bem”, diz o profissional que tem um incremento especial no seu trabalho: enquanto engraxa, ele canta louvores e faz o arranjo rítmico com a flanela ao gosto do cliente.