Cortes nobres e suculentos: churrasco com carnes da Frigo Nosso faz sucesso na Expoacre

Na melhor transmissão da Expoacre 2023, a Frigo Nosso tem feito sucesso servindo para o ac24horas e Ecos da Notícia, um delicioso churrasco com carnes nobres e suculentas. Nesta segunda noite de feira, domingo 30, não foi diferente.

Os apresentadores Jocely Abreu e Marcos Venicios mostraram para os telespectadores como ocorre o mix de informação e entretenimento, em conjunto com o delicioso banquete.

“A melhor carne do Acre e do Brasil. Temos a melhor churrasqueira, com o mestre e assador da Amazônia, que é o Rubão. E vamos mostrar os bastidores no nosso espaço, que rola uma carne assada toda noite”, afirmou.

Conheça o churrasco da Frigo Nosso.