Multi Saúde vem para diminuir espera no atendimento em Rio Branco, afirma empresário

O empresário Taffarel Fontenele, esteve nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia no Parque de Exposições Wildy Viana neste sábado, 29, falando sobre o lançamento da Multi Saúde.

Segundo o empresário, a Multi Saúde traz uma flexibilidade com as demais empresas. “Viemos para incomodar nesse segmento do mercado aqui, tanto em Río Branco como em Cruzeiro do Sul”, explicou.

Fontenelle revelou que o objetivo é diminuir a espera no atendimento aos clientes. “Temos telemedicina, clínica geral 24h por dia”, ressaltou.