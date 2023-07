“Na Expoacre, buscamos o crescimento agrícola do nosso Acre”, diz Alysson Bestene

O coordenador da Expoacre 2023,Alyson Bestene, disse que o evento deste ano foi ampliado e tem oportunidades de negócios em várias áreas.

“É uma oportunidade negócios com a Feira de automotivos, os gamers e vários outros empreendimentos. Temos também milho, café e soja, onde tivemos crescimento de 7% na produção”, citou ele, destacando que na Expoacre há a participação de empresas do agro de Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

A Feira é de negócios, mas a diversão está garantida de acordo com Bestene, com 5 shows nacionais e 40 artistas locais. “No palco principal e no alternativo há excelentes opções”, cita.

Questionado sobre os andamentos da primeira noite da Expoacre 2023, Alysson Bestene, afirmou que tudo está um grande sucesso.

Para ele, as ações para tornar a festividade mais que um evento de entretenimento, mas de negócios, vem se impulsionando a cada edição.

Bestene ainda informou, que um dos maiores objetivo do evento é buscar o crescimento da agrícola na região. “Queremos o crescimento agrícola do nosso Acre, principalmente na cultura dos grãos, como soja, que só no início desse ano temos o crescimento de mais de 7,5%”, destacou.