Mulher é encontrada morta em floresta nos EUA e autoridades suspeitam de urso pardo

Uma parte da Floresta Nacional Custer Gallatin, em Montana, nos Estados Unidos, foi fechada depois que uma mulher foi encontrada morta após um aparente encontro com um urso, disseram autoridades da vida selvagem.

Rastros de urso pardo foram encontrados perto do corpo da mulher, que foi descoberto, no sábado (22), na trilha Buttermilk, a oeste da cidade de West Yellowstone.

“A Floresta Nacional Custer Gallatin emitiu um fechamento de emergência da área de Buttermilk para a segurança humana”, disse o comunicado.

A floresta faz fronteira com o Parque Nacional de Yellowstone. As populações de ursos pardos se expandiram na área nos últimos anos, segundo explicaram as autoridades.

Os ursos pardos são protegidos como espécie ameaçada nos 48 estados continentais dos EUA. Eles raramente mostram comportamento predatório em relação aos humanos, de acordo com o Comitê Interinstitucional do Urso Pardo, que consiste em representantes de agências federais de manejo florestal e de vida selvagem, juntamente com agências estaduais de vida selvagem em Idaho, Montana, Washington e Wyoming.

“Os encontros mais perigosos com ursos acontecem quando o urso é surpreendido, protegendo filhotes ou guardando uma grande fonte de alimento, como uma carcaça”, disse o site do comitê.

Nas proximidades de Yellowstone, houve oito encontros mortais com ursos desde que o parque foi criado, em 1872.

Os funcionários da vida selvagem de Montana estão pedindo às pessoas que sejam “cuidadosas”, incluindo carregar e saber como usar spray de anti-urso, viajar em grupos quando possível e nunca se aproximar do animal.