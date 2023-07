Operação no presídio Evaristo de Moraes apreende celulares, carregadores e droga

Uma operação tática executada pela polícia penal no presídio Evaristo de Moraes resultou na apreensão de vários objetos ilícitos, na tarde desta segunda-feira (24). Os presos abordados são de uma organização criminosa (Orcrim) que ocupam o bloco número oito da unidade.

De acordo com a coordenação de segurança, a operação contou com a participação de policiais penais de serviço e outros convidados, e com o apoio da direção geral, resultando na localização e apreensão dos seguintes objetos: seis (06) aparelhos de telefones celulares (incluindo um digital com acesso a Internet), três (03) carregadores de baterias, e três (03) barras de entorpecente.

Segundo o procedimento padrão adotado pelo Iapen, os responsáveis pelos ilícitos serão encaminhados a sindicância interna o que implica no atraso da progressão de pena dos envolvidos, além de perder outros benefícios.

“Os celulares, os componentes e as porções de drogas estavam escondidos na estrutura física do presídio, notadamente no banheiro das celas, o que dificultou o serviço dos policiais, no entanto, a experiência e a dedicação do nosso efetivo resultou nesse resultado positivo”, avalia Valquer Oliveira, coordenador de segurança da UPEM.

Uma investigação deverá ser aberta para tentar descobrir como os internos tiveram acesso aos objetos proibidos no cárcere. Nos últimos meses vários embrulhos foram interceptados, logo após serem arremessados por cima da muralha. Acredita-se que algum embrulho pode ter chegado ao bloco abordado na operação.

Ascom