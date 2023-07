Justiça manda Jean Wyllys excluir post contra empresário bolsonarista e Marcos do Val

O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) Valentino Aparecido de Andrade determinou a exclusão imediata da publicação do ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) contra o empresário Otávio Fakhoury e o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Segundo o magistrado, “não se pode excluir o fato de que o conteúdo das publicações feitas pelo agravado pode causar momentosos efeitos contra a imagem, a honra e a dignidade do agravante”. A decisão foi expedida no último dia 12 de julho e divulgada nesta quinta-feira (20/7).

Durante a CPI da Covid, em setembro de 2021, o senador Fabiano Cantarato (PT-ES) expôs que foi alvo de um ataque homofóbico que teria sido feito pelo empresário. Cantarato e Fakhoury bateram boca durante a sessão.

Depois, Wyllys disse, nas redes sociais, que “Marcos do Val e Otávio Fakhoury são ambos peças da engrenagem bolsonarista de fabricação e disseminação de mentiras, fake news e outras fraudes em favor do governo”.

Após a divulgação da decisão judicial, o empresário disse que “este é um lembrete poderoso de que mentiras e calúnias não serão toleradas”. “Continuarei a lutar pela verdade e pela justiça, sempre defendendo o verdadeiro estado de direito e a democracia, sem relativizações”, afirmou.

A coluna não conseguiu contato com o ex-deputado. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

