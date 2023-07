Copa do Mundo Feminina: bancos terão horário especial em dias de jogo do Brasil

As agências bancárias terão horário de funcionamento especial nos dias dos jogos do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina de Futebol, segundo informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nos dias em que as partidas iniciarem às 8h, as agências bancárias abrirão uma hora mais tarde. Nas unidades da Federação que seguem o horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h.

Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília, o atendimento ocorrerá da 10h às 16h. Já nas naqueles estados em que a diferença em relação ao horário de Brasília é de duas horas, o atendimento ocorrerá das 9h às 15h.

Quando os jogos forem realizados mais cedo, sem impacto no horário normal de funcionamento, não haverá necessidade de alteração do expediente.

A Febraban ressalta que os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias dos jogos da seleção brasileira.

A Copa do Mundo de futebol feminino começou nesta quinta-feira (20/7). O Brasil, que faz parte do Grupo F da Copa do Mundo Feminina, estreia contra o Panamá na segunda-feira (24/7), às 8h.

