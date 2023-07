Justiça aceita nova denúncia contra acusados de manipulação no futebol brasileiro

O documento de acusação aponta que, a partir do mês de setembro do ano passado, o suposto grupo criminoso prometeu e concedeu vantagem indevida a diversos jogadores para convencê-los a manipular os resultados nas partidas, principalmente com o objetivo de assegurar que os atletas fossem punidos com cartões amarelos e cartão vermelho.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), por meio de conteúdo localizado em aparelhos celulares apreendidos, foi possível constatar que na 25ª rodada do Brasileirão 2022, realizada entre 3 e 5 de setembro, parte dos denunciados elaborou uma lista de jogadores cooptados para o esquema de corrupção.



Partidas nas quais foram identificadas manipulações, segundo denúncia do MP:



Athletico Paranaense x Fluminense – no dia 3 de setembro

América Mineiro x Coritiba – no dia 3 setembro

Juventude x Avaí – dia 3 de setembro

Flamengo X Ceará – dia 4 de setembro

Juventude x Fortaleza – dia 18 de setembro

Ceará x São Paulo – dia 18 de setembro

Red Bull Bragantino x Goiás – dia 18 de setembro

Athetico Paranaense x Cuiabá – dia 18 de setembro

Athetico Paranaense x Coritiba – dia 16 de outubro

Ceará x Cuiabá – dia 16 de outubro

Goiás x Juventude – dia 5 de novembro

Fluminense x Goiás – dia 9 de novembro

Atlético Mineiro x Cuiabá – dia 10 de novembro