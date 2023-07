Procurador apresenta novas acusações contra Trump por documentos confidenciais

O procurador especial Jack Smith apresentou novas acusações contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, nesta quinta-feira (27), no caso sobre os documentos confidenciais da Casa Branca encontrados em seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida.

Trump, que já enfrenta 37 acusações criminais, foi acusado por uma retenção intencional de informações de defesa nacional e mais duas acusações de obstrução, relacionadas a supostas tentativas de deletar imagens de vigilância em Mar-a-Lago no ano passado.

Também foram apresentadas novas acusações contra o assessor de Trump, Walt Nauta, e o funcionário de manutenção do Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, que também foi incluído no caso.

Trump e Nauta foram acusados anteriormente no mês passado e se declararam inocentes.

De Oliveira foi o funcionário de manutenção que ajudou Nauta a mover as caixas com os documentos depois que o Departamento de Justiça emitiu a primeira intimação pelo caso contra Trump em maio do ano passado.

A CNN já havia relatado que imagens de vigilância entregues ao Departamento de Justiça mostravam Nauta e De Oliveira movendo caixas de documentos pelo resort, incluindo para um depósito logo antes que o advogado de Trump, Evan Corcoran, fizesse a procura dos relatórios.

Os funcionários do Departamento de Justiça foram ao Mar-a-Lago no dia seguinte à busca de Corcoran, que entregou 38 documentos classificados que havia encontrado.

No entanto, o FBI recuperou mais de 100 documentos classificados posteriormente, quando fez uma busca, em agosto, no depósito e no escritório de Trump.

O Departamento de Justiça disse posteriormente ao tribunal que acredita que “documentos governamentais provavelmente foram ocultados e removidos do depósito”.

De Oliveira falou com os investigadores no início deste ano e seu telefone foi apreendido. Seu advogado não comentou o caso.

Em um comunicado, um porta-voz de Trump chamou as acusações de “nada mais do que uma contínua e desesperada tentativa da Família Biden e de seu Departamento de Justiça de assediar o Presidente Trump e seus aliados”.