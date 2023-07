Irônica, Jéssica Ingrede destaca grande público na Copa do Mundo Feminina

Mais uma vez – agora como convidada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – em um grande evento futebolístico mundial, a influenciadora acreana Jéssica Ingrede brincou com a equivocada afirmação de que ninguém assiste futebol feminino.

No Mundial Feminino da Austrália e da Nova Zelândia, Ingrede postou no Instagram que a Copa do Mundo Feminina já é histórica em termos de visibilidade. “Como é emocionante acompanhar tudo isso”, disse a acreana que tem 333 mil seguidores na rede social.

No último sábado, o Brasil perdeu por 2×1 para a França e na próxima quarta-feira, 2, decide uma das vagas do grupo F da competição contra a Jamaica. A equipe brasileira precisa vencer para seguir na Copa.

O Acre tem outra influenciadora digital na Austrália e na Nova Zelândia, a também xapuriense Raquel Mércia, que faz parte do time de criadores de conteúdo da CBF para a Copa do Mundo Feminina.

VEJA A POSTAGEM: