Trabalhador é baleado durante operação do IBAMA em propriedade no Abunã

O operador de motosserra João. A.S., 48 anos, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), após ser alvejado por arma de fogo, no Distrito de Vista Alegre do Abunã.

Segundo relatos, ele foi atendido inicialmente no Hospital Regional de Extrema, Distrito de Rondônia, na BR-364, com um ferimento de arma de fogo em um dos braços, e devido à gravidade do ferimento ocorreu a transferência para a cidade de Rio Branco.

O trabalhador diz que foi baleado durante uma operação do IBAMA na fazenda onde trabalhava no Ramal do Boi. O homem conta que estava derrubando árvores com mais três amigos e correram quando perceberam a presença de fiscais e de policiais, sendo em seguida alvejado.

De acordo com o que foi apurado pelo site Portal do Abunã, os quatro homens estavam trabalhando há alguns dias numa derrubada em um fazenda do Ramal do Boi, quando foram surpreendidos com a chegada de uma equipe de fiscais do IBAMA e de policiais federais. Com medo de serem presos, saíram correndo rumo a uma área de mata fechada, quando foram alvejados com vários tiros.

Mesmo baleado, João conseguiu chegar ao Hospital Regional de Extrema onde foi atendido pela equipe médica de plantão. Como o ferimento no braço apresentava gravidade, foi de imediato transferido para o Pronto-Socorro.