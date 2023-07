Internado há 11 dias, Romário apresenta evolução e deve ter alta em 48 horas

O senador Romário (PL-RJ) está cada vez mais perto de ganhar alta médica. Internado há 11 dias por causa de uma infecção intestinal, o ex-jogador está apresentando boa evolução do quadro clínico, segundo informou sua assessoria de imprensa. A expectativa, assim, é que o “Baixinho” deixe o Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, nas próximas 48 horas. No dia 13 deste mês, o tetracampeão do mundo com a seleção brasileira foi hospitalizado às pressas. Este não é o primeiro problema de saúde envolvendo o político de 57 anos. Em 2013, o “Baixinho” fez operação de hérnia de disco. Já no ano de 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula.

Por Jovem Pan News