Influencers digitais atuarão como embaixadores da Expoacre 2023

A Expoacre 2023 está chegando e os digitais influencers Pablo Charife, Cimar Kimpara, Jocely Abreu, Maxine Silva, Raquel Albuquerque, Edmirk Herculano e Jucianne Menezes foram escolhidos como os embaixadores que farão a cobertura da maior feira do agronegócio do estado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Os influencers receberam um kit especial com camiseta, bloco de anotações, caneta e colete entregues pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), para cobrir a programação da feira coordenada pelo secretário de Governo (Segov), Alysson Bestene. A Expoacre 2023 tem início no dia 29 de julho e encerra no dia 6 de agosto, dia da Revolução Acreana.

“É uma missão que cumprirão de forma excelente, como fazem no dia a dia, com todo carinho e dedicação. Sabemos do alcance das mídias com linguagem simples, e a presença de cada um é uma forma de garantir que a feira será bem divulgada, assim como as exposições da agricultura familiar, do agronegócio, da pecuária e dos nossos shows, com atenção para o gospel, com quase 50% da nossa população sendo cristã”, destacou a vice-governadora do Acre, Mailza.

Para a secretária de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, a Expoacre é uma feira abrangente e a seleção eclética dos influencers vai garantir o alcance de todos os públicos. “Todos aqui são pessoas muito queridas. A ideia é que em todos os meios de comunicação, seja na internet, na rádio, na televisão, todo mundo conheça a Expoacre e venha curtir a feira que é o maior evento do nosso estado”, ressaltou.

Com o apoio do secretário de Agricultura (Seagri), Luiz Tchê, o coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, cumprimentou e agradeceu a disposição dos embaixadores em divulgar as atividades da feira. “Sabemos da importância que é levar a comunicação e aqui estamos com os especialistas dessa área. Queremos fazer a melhor feira de todos os tempos”, destacou.

Expoacre 2023

O Parque de Exposições Wildy Viana está em reforma e deve ficar pronto nos próximos dias para receber a população nos oito dias e noites de programação da maior feira agropecuária do Acre. Segundo o coordenador do evento, Alysson Bestene, esta edição traz novidades.

“Cada vez mais transformamos a feira. Temos novidades no setor agrícola, expositores de maquinaria e a ampliação com plantações em parcerias com as instituições. Também teremos palestrantes que vem de fora com técnicas inovadoras e tecnologias que podemos aproveitar no estado do Acre”, enfatizou.

Ainda segundo o secretário, os países vizinhos, Peru e Bolívia, terão um espaço dentro da feira e a Secretaria de Turismo (Sete) fará a abertura da festa com a cavalgada. A estrutura também conta com apresentações musicais locais e nacionais e a apresentação de bandas gospel, além do tradicional rodeio e a corrida de encerramento no dia 6 de agosto, dia da Revolução Acreana. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Conheça os Embaixadores da Expoacre 2023:

Pablo Charife (@pablocharife) é assessor de comunicação e reúne mais de 43,2 mil seguidores no Instagram. “Fomos maravilhados com a recepção de uma feira, que é a mais importante do nosso estado. Fazer parte dos bastidores para os meus seguidores vai ser muito legal”, comemorou o influencer.

Jocely Abreu (@jocelyabreu) é jornalista, criadora de conteúdo e colunista social. A influenciadora também é empreendedora e apresentadora de um Podcast e de um programa de TV. No Instagram, são mais de 34,3 mil os seus seguidores. “Desde que me entendo por gente faço a cobertura da Expoacre. São 30 anos de imprensa. Para mim, é importante porque é um evento do governo de dimensão singular e que atende a todos. Estou muito feliz por me escolherem como uma das embaixadoras”, agradeceu.

A influencer Jucianne Menezes (@juciannemenezes), Miss Acre 2016, tem mais de 96 mil seguidores no Instagram. Com apresentação de conteúdos de boa estima, também é empreendedora e influenciadora na área de crescimento pessoal e profissional. “É uma iniciativa nova. O digital traz aproximação com o público. Através das nossas redes sociais, conseguimos nos aproximar cada vez mais. Então, a novidade é algo surpreendente para nós. Eu não tenho dúvida de que vai ser a maior feira”, celebrou.

Cimar Kimpara (@cimarkimpara) é intérprete de Libras, cabelereiro, humorista e criador de conteúdo. Mais de 28,4 mil pessoas o seguem no Instagram.

Ex-miss Acre, Maxine Silva (@silvamaxine) é criadora de conteúdo digital. Com mais de 72,4 mil seguidores, a influencer apresenta assuntos relacionados à vida saudável, além de tirar dúvidas e compartilhar relatos de como é ter vitiligo.

Consultora de Mercado e Profissões, Raquel Albuquerque (@ameninadasvagas) é conhecida como A Menina das Vagas, no Instagram, rede social em que possui 54 mil seguidores. A embaixadora da Expoacre 2023 atua na área do RH Humanizado e é palestrante sobre temas relacionados à área.

Edmirk Herculano (@edmirkherculano), mamãe da Olivía, Edmirk é engenheira agrônoma e empreendedora. Com conteúdo diverso e voltado para as mamães empreendedoras, a influenciadora tem mais de 24,8 mil seguidores no Instagram.