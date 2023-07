Homem mata “amigo” a tiros após discussão em boate

Um homem identificado por Ítalo de Lima, de 34 anos, foi vitima de homicídio praticado por um homem que não teve a identidade revelada, durante a madrugada deste domingo, 2, na rua Diamantina Augusto Macedo, localizada no município de Plácido de Castro.

Segundo a polícia, Ítalo estava em uma casa noturna conhecida por “Piteira”, onde várias pessoas se aglomeram aos finais de semana para conversar, se divertir e consumir bebidas álcoolicas. No local, a vítima estava acompanhada por outras pessoas, incluindo o acusado pelo crime.

Em certo momento, a turma de amigos resolveu sair da casa noturna, para se deslocar para outro lugar, mas, no caminho se iniciou uma discussão entre Ítalo e autor do crime, que se estendeu até os “amigos” chegarem em uma residência, onde consumiram mais bebidas álcoolicas.

Na sequência, Ítalo saiu da casa e continuou a discussão com o “amigo”, se afastando da residência e se direcionou até a praça principal do município, que fica em frente a Boate Central. No local, a vítima continuou bebendo com outras pessoas, quando novamente o acusado se aproximou e os dois deram continuidade a discussão, em seguida, o autor do crime saiu do local.

Passados alguns minutos, o assassino retornou já armado com uma pistola 9mm e disparou dois tiros no tórax de ítalo. Em seguida, o acusado fugiu tomando rumo ignorado.

Populares acionaram o socorro para a vítima, que não teve tempo de receber ajuda médica e morreu no local. Uma guarnição da Polícia Militar de Plácido de Castro foi acionada e esteve no local da ocorrência, onde ouviu testemunhas e saiu em busca do acusado. Até o fechamento dessa matéria, o homem não havia sido preso.