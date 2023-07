Governo convoca aprovados do concurso do ISE para inspeção e entrega de documentos

O governo acreano publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 3, a convocação de aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo (ISE) realizado em 2021.

Estão sendo convocados para a inspeção médica, entrega de documentos e posse, aprovados nos cargos de agente socioeducativo, psicólogos, assistente social e técnicos administrativos.

Os aprovados têm até o dia 20 de julho para se dirigir a Junta Médica do Acre para agendar atendimento após obter os laudos médicos. Em Rio Branco, a Junta fica situada na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica, e em Cruzeiro do Sul o endereço é na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD).