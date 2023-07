Homem é baleado pelo próprio amigo no Recanto dos Buritis

Jonathan Ferreira da Silva, de 26 anos, estava na travessa Coelho, no Bairro Recanto dos Buritis, na noite dessa quarta-feira, 26, quando foi alvejado com um tiro no joelho esquerdo, disparado pelo seu próprio amigo.

Segundo informações, havia passado um carro, o amigo dele, que estava armado com uma escopeta, se assustou e disparou contra o carro, mas o tiro acertou o joelho esquerdo de Jonathan.

Uma viatura do SAMU foi acionado para socorrer a vítima e a encaminhou até Pronto- Socorro de Rio Branco.

Jonathan está com quadro de saúde considerado estável. Os Policiais Militares do Segundo Batalhão estiveram no local, colheram alguma informações e em seguida fizeram um patrulhamento na região, mas ninguém foi encontrado.