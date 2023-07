Grêmio anuncia contratação de Luan três anos e meio após ida para Corinthians

O Grêmio anunciou na manhã desta quinta-feira (27) a contratação do atacante Luan, de 30 anos, que retorna ao clube gaúcho após passagem pelo Corinthians.

Campeão da Libertadores em 2017 com o Tricolor, o atleta chega a Porto Alegre no início da tarde para realixar exames médicos e, na sequência, assinar contrato. O vínculo será válido até dezembro.

Revelado pelo Grêmio, Luan conquistou pelo clube os títulos da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores no ano seguinte e duas taças da Recopa Sul-Americana, além de dois Campeonatos Gaúchos.

Ao todo, o jogador fez 293 jogos e marcou 77 gols com a camisa tricolor, o mais importante deles na vitória sobre o Lanús, da Argentina, na decisão continental em 2017. A conquista da Libertadores rendeu ao atleta o prêmio de Rei da América.

Em 2020, o atleta foi transferido ao Corinthians. No Parque São Jorge, porém, não rendeu o esperado. Seu último gol pela equipe paulista foi há mais de dois anos, em maio de 2021.

Com poucas oportunidades no Timão, foi emprestado ao Santos no ano passado, mas também não conseguiu se firmar. De volta ao Corinthians, passou a treinar separadamente do resto do elenco e, no início deste mês, foi agredido por torcedores corintianos em um motel de São Paulo.

Após o episódio, o jogador rescindiu contrato com o alvinegro e ficou livre para assinar vínculo com o Grêmio.