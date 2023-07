Governador Gladson Cameli sanciona lei que promove inovação tecnológica no Acre

Inovação, ciência e tecnologia são as palavras que definem a nova Lei de Inovação (nº 4.132/2023), sancionada pelo governador Gladson Cameli nesta quarta-feira, 19, em solenidade realizada na sede da Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict).

“Com a lei, criamos o nosso chamado ecossistema de inovação, que é uma estrutura de governança compartilhada com instituições do setor tecnológico, para troca de informações e experiências”, disse o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da lei, que vai trazer investimentos e tecnologia ao Acre. “Temos que dar continuidade a ações que incentivem a produção tecnológica no estado, pois trazem condições para que jovens estudantes possam integrar o mercado de trabalho, principalmente para produção de tecnologia”, frisou.

Entre outras resoluções, a lei prevê a criação do Conselho Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, que será gerido pela Seict, e a recriação do Fundo Estadual de Desenvolvimento Tecnológico, que será gerido pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac).

O que disseram

“Vamos viver um momento importante no Acre, de discutir e levar ideias para a o desenvolvimento do estado.”

Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae

“A Assembleia Legislativa desempenhou o seu papel em ajustar a lei, para sua execução célere no Estado.”

Deputado Luiz Gonzaga, presidente da Aleac

“Essa lei vai incentivar ainda mais os jovens a se tornarem empreendedores. Os deputados não mediram esforços para, o quanto antes, aprovarem a lei.”

Alysson Bestene, secretário de Governo