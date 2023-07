Prefeitura realiza workshop sobre compras públicas para servidores do município

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom

Com o objetivo de promover a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC), promove durante esta quarta-feira (19) o II Workshop sobre Compras Públicas. O evento, que está sendo realizado no auditório do Sebrae, tem como finalidade, além de qualificar o servidor, dar transparência e fazer com que a gestão pública esteja adequada às normativas de fiscalização e de execução.

O workshop será ministrado para os servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio do Programa Cidade Empreendedora – Ciclo 1, firmado entre a Seplan e Sebrae/AC. As secretarias municipais de Finanças, de Agropecuária e as autarquias Fundação Garibaldi Brasil, RBTrans, Saerb e Emurb participam da capacitação.

A secretária municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, explica que essa é a segunda fase do programa Cidades Empreendedoras.

“Hoje nós estamos novamente executando uma das fases do programa Cidades Empreendedoras, no qual a gente está trabalhando o eixo de Compras Públicas e Desburocratização Da Gestão. Isso envolve a nova Lei de Licitação e Contratos que vai estar vigente até o dia 29 de dezembro”.

Por Assecom/Prefeitura