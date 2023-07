Gladson pede apoio do Ministro da Justiça Flávio Dino após rebelião em presídio

O governador do Acre, Gladson Cameli, informou no início da tarde desta quarta-feira, 26, que conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e pediu apoio da segurança do governo federal, após rebelião no Presídio Antônio Amaro.

Informações constam que um agente penitenciário foi ferido durante a ocasião. Além da instalação de um Gabinete Institucional de Crise para apresentar medidas e respostas rápidas, o governo destaca que homens das polícias Militar, Penal, Gefron e Bope atuam na área.

“Acabei de conversar com o ministro da Justiça, Flávio Dino sobre o problema que tivemos no Presídio e recebi dele a garantia de total apoio das forças de segurança do governo federal neste momento de crise”, afirmou Cameli.