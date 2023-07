Criminoso que atropelou idoso ao fugir com moto roubada é preso em Cruzeiro do Sul

Mateus Silva da Costa Sombra, de 26 anos, que nesta terça-feira, 24, atropelou um idoso enquanto fugia da Polícia Militar em uma motocicleta roubada, em Cruzeiro do Sul, foi levado preso pela PM para a Delegacia Geral de Polícia Civil, logo após ser atendido no Pronto-Socorro.

“Ele foi atendido no PS e liberado e conduzido preso. É suspeito de vários crimes na cidade e também recuperamos a moto roubada. O senhor vítima do acidente já foi liberado e está em casa”, conta o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel, Edvan Rogério.

A moto que Mateus conduzia havia sido roubada na Avenida 25 de Agosto recentemente e estava com a placa adulterada. Ao receber ordem de parada da Polícia Militar, na base Rodoviária, o motociclista não obedeceu e fugiu por várias ruas da cidade, sendo perseguido por duas guarnições até chegar na Avenida São Paulo. Na contramão, atropelou um homem que atravessava a via e também se machucou ao cair da motocicleta.

As guarnições da base Rodoviária e do Giro chegaram em seguida e encontraram os dois caídos na via. O Serviço Móvel de Urgência levou os dois para o Pronto-Socorro e tão logo Mateus foi liberado pelos médicos, foi preso pela PM e entregue na Delegacia de Polícia.