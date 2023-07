Fluminense x Inter: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Diniz terá a volta de dois titulares, André e Nino, mas por outro lado perdeu mais dois: Ganso, com uma lesão no pé esquerdo, e Arias, suspenso. Com isso, Martinelli deve ser mantido no meio de campo. A dúvida fica por conta da outra vaga: Pirani ou Lelê. O atacante foi testado no treino de sábado e saiu na frente na disputa. Os reforços Danielzinho e Yony González devem ficar como opção no banco.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Lima; Lelê (Pirani), Keno e Cano;

Quem está fora: Alexsander (coxa direita), Jorge (joelho direito), Ganso (pé esquerdo), Diogo Barbosa (joelho esquerdo), Leo Fernández (não regularizado) e Arias (suspenso);

Pendurados: Fábio, Keno, Arias, Nino e Thiago Santos.





Inter – técnico: Mano Menezes