Santos vence o Goiás em jogo maluco de 7 gols na Vila Belmiro

Foi no sufoco e com muita emoção, mas o Santos venceu o Goiás por 4 a 3 na manhã deste domingo, na Vila Belmiro (sem a presença de torcida por punição do STJD), pela 14ª rodada do Brasileirão, e acabou com um jejum de vitórias que durava 12 jogos (a última tinha sido contra o Vasco, em 14 de maio). A vida do Peixe poderia ter sido bem mais tranquila, já que abriu vantagem de 3 a 1 no primeiro tempo, com dois gols de Marcos Leonardo e um de Mendoza. Mas o Goiás, guerreiro, reagiu na etapa final, com Guilherme Marques, que também marcou o primeiro, e João Magno. Mas um pênalti que gerou muita reclamação dos visitantes, nos acréscimos, deu o triunfo ao time anfitrião. Mendoza marcou mais uma vez.

Como fica?

Com essa vitória, o Santos foi a 16 pontos e saltou para a 13ª colocação, a cinco pontos da zona de rebaixamento. O 17º lugar, inclusive, é do Goiás, com 11 pontos. Veja aqui a tabela completa do Brasileirão.



Primeiro tempo

O Santos dominou o Goiás. E em manhã inspirada de Marcos Leonardo, abriu boa vantagem. Aos 18 minutos, o centroavante do Peixe abriu o placar após receber passe de Lucas Lima – a zaga do time esmeraldino tinha perdido a bola no começo da jogada. Willian Oliveira reagiu com um desvio que bateu na trave para os visitantes. Mas o Peixe estava ligado. Aos 29 minutos, após João Paulo acionar João Lucas na direita, Marcos Leonardo arrematou o cruzamento e ampliou para os donos da casa. Só que aos 39, em cobrança de pênalti, o Goiás esboçou uma reação ao diminuir com Guilherme Marques. Aos 45, no entanto, o Santos freou o ânimo do adversário. Marcos Leonardo, de garçom, deu belo lançamento em profundidade para Mendoza fazer o terceiro do Santos.

Segundo tempo

Na etapa final, sem ter mais o que perder, o Goiás partiu para cima em busca de uma reação. E conseguiu, aos 15 minutos, pressionar o Santos. Rodrigo Fernández vacilou na saída de bola, e Guilherme Marques, de fora da área, acertou belo chute para diminuir a vantagem do Peixe. No banco de reservas, o goleiro Vladimir, do Santos, foi expulso na sequência. Sem o mesmo ímpeto ofensivo do primeiro tempo, o Santos teve maior dificuldade na criação de jogadas. Melhor para o Goiás, que conseguiu chegar ao empate aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, João Magno, de cabeça, deixou tudo igual na Vila Belmiro. Logo depois, por reclamação, o técnico Paulo Turra levou cartão vermelho. Após ver a vantagem acabar, o Peixe tentou pressionar. Somente aos 44 é que pintou uma oportunidade, em pênalti de Lucas Halter em Joaquim, confirmado após revisão do árbitro no VAR. Na cobrança, Mendoza bateu forte e confirmou a vitória no sufoco do Santos. Nos últimos segundos de jogo, Guilherme Marques, o melhor do Goiás, foi expulso por falta em Mendoza.

Próximos jogos

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista. O Goiás joga na segunda-feira, dia 17, contra o Atlético-MG, na Serrinha, em Goiânia.













