Espaço Indústria atrai grande público na Expoacre 2023

O primeiro fim de semana da Expoacre 2023 registrou grande público no Parque de Exposições Wildy Viana. E um dos locais que atraiu inúmeros visitantes foi o Espaço Indústria, que reúne estandes de empresas do setor industrial e também as inovações, soluções e serviços apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), SESI, SENAI e IEL.

Já na entrada do Espaço Indústria, o visitante é convidado a embarcar para o futuro. Ao aceitar, ele entra em uma sala escura e vê um vídeo que remete a uma linha do tempo, iniciando com imagens do início do século passado até o que há de mais moderno nos dias de hoje. Em seguida, ele passa por uma porta e é apresentado ao que o SESI, o SENAI e o IEL têm a oferecer de soluções inovadoras para o visitante e para as empresas.

Os serviços vão desde tecnologias na área de educação e de Saúde e Segurança para Indústria (SSI), aplicativos de realidade aumentada, impressora 3D, até oportunidades de estágio e o Nosso Cartão, que reúne diversos benefícios e vantagens para empresas e seus colaboradores. Outro grande atrativo do Espaço Indústria é o robô gigante do SESI, que tem chamado atenção do público de todas as idades.

“A Expoacre é a maior vitrine do nosso estado. O Espaço Indústria conta com dezenas de empresas, entre expositores e indústrias sindicalizadas. Temos recebido muitas pessoas, estamos em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a expectativa é de que os empreendimentos presentes fechem bons negócios durante e após Expoacre, bem como nossas instituições possam mostrar todo o trabalho de excelência que ofertam no Acre”, destaca o presidente da FIEAC em exercício, João Paulo de Assis.

Assessoria FIEAC