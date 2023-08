Um espaço que tem atraído bastante gente na Expoacre 2023, em Rio Branco, é o do Serviço Social do Comércio- Sesc, onde as alunas e professoras das aulas de dança da instituição, fazem apresentações para o público.

Vestidas a caráter, no estilo country, elas dançam em vários ritmos. As apresentações são feitas todas as noites no espaço do Sesc.