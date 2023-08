Luiz Gonzaga diz que Acre precisa estabelecer relações comerciais com a Índia

FOTO: SÉRGIO VALE

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) esteve nesta segunda-feira, 31, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, onde defendeu a reconstrução da BR-364 e investimentos com a Índia.

Sobre o Porto de Chamcay construído com recurso chinês no Peru, Gonzaga acredita que a obra seja a porta do desenvolvimento no Acre. É o maior da América do Sul, todo tecnológico e automatizado. Vai ligar Chamcay a Shanghai. Vamos estar na porta da Ásia”, comentou.

O parlamentar ressaltou que o Acre tamanho precisa se atentar para o mercado da Índia. “Devemos trabalhar, estive conversando com Assurbanipal para podermos fazer uma visita àquele país. Estou indo na embaixada da Índia trabalhar esse comércio bilateral. A Índia é um dos países que mais cresce no mundo, com previsão de passar os Estados Unidos. Eles investiram R$ 1 trilhão e termos que ficar de olho”, argumentou.







Em relação aos trabalhos na Aleac, Luiz revelou que haverá mais interação no interior do Acre. “Estamos trabalhando para fazer audiências públicas nas regionais. No dia 18 estaremos em Brasiléia e Epitaciolândia, região do Alto Acre para discutir o desenvolvimento regional. Alí temos a Dom Porquito e Acreaves que precisamos ter uma atenção especial. Precisamos fazer com mm que a nossa agricultura familiar funcione, nós temos mercado” declarou.

Sob o governo Lula, o deputado reconhece que a estrada já se encontra em melhores condições de trafegabilidade. “A BR está em condições melhores, antes se fazia de caminhonete 13h para Cruzeiro do Sul. Melhorou bastante, mais o que vai resolver de fato é a reconstrução. A obra de reconstrução vai estar inserida no PAC”.