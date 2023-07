Após a passagem das comitivas, quadriciclos e cavalo, a equipe da Zeladoria de Rio Branco, realizou o serviço de limpeza da Via Chico Mendes, na região do Segundo Distrito, neste sábado, 29.

Com a passagem do público, a avenida ficou tomada de sujeira e fezes dos animais e com isso, precisou de um trabalho de lavagem da pista. “A gente é o bloco da limpeza e estamos aqui executando o trabalho para as nove noites de feira agropecuária”, declarou o secretário Joabe Lira.