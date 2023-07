DJ Pedro Sampaio é vítima de tentativa de assalto e carro é baleado no Rio de Janeiro

O DJ Pedro Sampaio, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (29), no Rio de Janeiro. O artista postou em suas redes sociais uma foto do carro em que estava com uma marca de tiro na janela do motorista.

O veículo era blindado e, segundo o DJ, ninguém ficou ferido na ação criminosa.



Mais tarde, Pedro voltou a postar uma mensagem em suas redes sociais. Dessa vez, ele decidiu tranquilizar os fãs e agradeceu o carinho de todos que se preocuparam com ele.



“Ontem fomos vítimas de uma tentativa de assalto à mão armada na cidade do Rio de Janeiro. O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido. Agradeço muito as mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos”, escreveu o DJ.