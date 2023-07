Dilma Rousseff deve se encontrar com presidente Vladimir Putin nesta quarta

Em nota, o banco informou que objetivo da reunião é verificar as opiniões de ambos os países membros sobre o papel do banco dos Brics na próxima Cúpula do Brics, que será sediada na África do Sul em agosto de 2023.

O banco também informou que não considera novos projetos na Rússia, pois, opera de acordo com as restrições impostas nos mercados financeiros e de capitais. Dilma disse no Twitter, que quaisquer especulações sobre a discussão de novas operações do banco na Rússia são infundadas.

Durante a Cúpula, Dilma será oradora na Sessão Plenária do Fórum, dirigindo-se a uma audiência de Chefes de Estado e outras autoridades de países africanos



Encontro do Brics



O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que Putin não vai participar de cúpula dos Brics, de agosto. O grupo visa negociar tratados de comércio e cooperação com o objetivo em aumentar seu crescimento econômico.



“Por acordo mútuo, o presidente Vladimir Putin da Federação Russa não participará da cúpula, mas a Federação Russa será representada pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor (Sergei) Lavrov”, disse Vincent Magwenya, porta-voz do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, em um comunicado.





Ramaphosa definiu que o encontro desse ano será realizado de forma presencial, independente do mandado de prisão contra Putin.



Juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiram em março mandados de prisão ao presidente russo. A Câmara de Pré-Julgamento II do TPI considerou que ele é responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia – o conflitob completou um ano em 24 de fevereiro.



Brics



Fundado em 2006, o bloco de países emergentes era, inicialmente, formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, o agrupamento econômico incluiu a África do Sul e passou a se chamar Brics, com o acréscimo do “S”, inicial do nome do país em inglês (South Africa).