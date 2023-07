Kevin Spacey é absolvido de todas as nove acusações de crimes sexuais em julgamento

O ator norte-americano Kevin Spacey foi considerado inocente nesta quarta-feira (26) por um júri em um tribunal de Londres de acusações de crimes sexuais contra quatro homens.

Após mais de 12 horas de deliberação, um júri absolveu o ator norte-americano vencedor do Oscar de nove acusações, incluindo agressão sexual, levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual sem consentimento e levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração.

A estrela de Hollywood, de 64 anos, enfrentou acusações históricas de crimes sexuais que supostamente ocorreram entre 2004 e 2013, período durante o qual atuou como diretor artístico no teatro Old Vic de Londres. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

Quando prestou depoimento, Spacey, que foi julgado sob seu nome completo Kevin Spacey Fowler, disse que o caso contra ele era fraco e que os incidentes, se ocorreram, foram consensuais. Ele disse que era promíscuo, um “grande namorador” que tinha “encontros sexuais casuais e indiscriminados”.

Seu advogado, Patrick Gibbs, disse que não é crime gostar de sexo ou fazer sexo casual mesmo sendo uma pessoa famosa e que “não é crime fazer sexo com alguém do mesmo sexo, porque é 2023, não 1823”.

Spacey começou a chorar no banco dos réus quando os veredictos de inocência foram devolvidos pelo júri.

O ator ganhou dois Oscars por seus papéis em “Os Suspeitos” (1995) e “Beleza Americana” (1999).

Ele voltou a atuar nos últimos anos depois de deixar “House of Cards”. O ator estrelou a série da Netflix por cinco temporadas antes de ser demitido em 2017 por alegações de má conduta dentro e fora do set.

No ano passado, um júri de Nova York o considerou inocente das acusações de assédio em 1986 de Anthony Rapp.